Путин внес в ГД исполняющие поправки к Конституции законопроекты

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение закон о внешней разведке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что также на рассмотрение были внесены документы, касающиеся прокуратуры и безопасности.

Он уточнил, что законопроекты внесены в рамках исполнения принятых поправок к Конституции России.

Сенатор Андрей Клишас добавил, что документы предусматривают участие Совета Федерации в назначении глав МВД, Минюста, а также МЧС, МИД и Минобороны.

Кроме того, Совфед будет устанавливать главу Совбеза в соответствии с предложенной президентом России кандидатурой.

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