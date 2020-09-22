Путин призвал ООН адаптироваться к реалиям многополярного мира

Президент РФ Владимир Путин в выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН заявил, что мир становится многополярным, многомерным. Трансляция выступления идет в YouTube телеканала «360».

«ООН не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века, последовательно адаптироваться к реалиям современного мира, а он действительно становится все более сложным, многополярным, многомерным», — сказал президент.

Торжественное заседание ГА ООН по случаю 75-летия организации было открыто 21 сентября. Выступления представителей государств проходят в этом году в видеоформате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В зале присутствуют только постоянные представители стран при ООН.

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