Сенат США утвердил кандидатуры послов в Киеве и Минске

Комитет сената США по международным делам принял решение о назначении послов на Украине и в Белоруссии. Трансляция заседания проходила на сайте комитета.

Так, на место американского посла в Минске была утверждена замгоссекретаря Джули Фишер.

Кроме того, послом США в Киеве был назначен отставной генерал Кит Дейтон. До этого он находился на должности директора Центра им. Джорджа Маршалла в немецком Гармише.

Теперь ожидается голосование полного состава сената по данным кандидатурам. Ранее назначение Фишер и Дейтона было предложено президентом США Дональдом Трампом.

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