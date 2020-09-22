Сенат США утвердил кандидатуры послов в Киеве и Минске
Ника Пикекатлет
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Комитет сената США по международным делам принял решение о назначении послов на Украине и в Белоруссии. Трансляция заседания проходила на сайте комитета.
Так, на место американского посла в Минске была утверждена замгоссекретаря Джули Фишер.
Кроме того, послом США в Киеве был назначен отставной генерал Кит Дейтон. До этого он находился на должности директора Центра им. Джорджа Маршалла в немецком Гармише.
Теперь ожидается голосование полного состава сената по данным кандидатурам. Ранее назначение Фишер и Дейтона было предложено президентом США Дональдом Трампом.
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