Вучич объяснил причину подписания соглашения по Косово

Сербский президент Александр Вучич рассказал о причине подписания соглашения по экономической нормализации отношений с Косово в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал в рамках символического открытия Американской корпорации финансирования международного развития (DFC) и подписания документа о взаимосотрудничестве с сербским правительством.

Он отметил, что это было сделано для установления большего присутствия США в регионе, а не для президентской кампании главы Белого дома Дональда Трампа.

По словам главы Сербии, США помогут странам «нормально жить» через экономическую сферу, а также «неконвенциональные проекты».

«Это точно не будет большой темой в США, что все это не из-за выборов», — добавил Вучич.

Ранее сообщалось, что Сербия и Косово подписали соглашение о нормализации экономических отношений при активном посредничестве США. Переговоры прошли в Вашингтоне.

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