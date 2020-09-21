Помощница сына Лукашенко уволилась после задержания ее отца на протестах

Сотрудница Президентского спортивного клуба в Белоруссии, который возглавляет сын президента республики Александра Лукашенко Дмитрий Лукашенко, уволилась на фоне протестов в стране. Об этом сообщает Tut.by.

Отмечается, что Ксения Валаханович, известная на родине также как поэтесса, работала на должности помощника Дмитрий Лукашенко не один год.

Сама женщина отказалась комментировать данную ситуацию. В клубе подтвердили ее увольнение.

На своих страницах в соцсетях Валаханович опубликовала записи с критикой действий силовиков на акциях протестов. Известно также, что на одном из них протестов был задержан ее 66-летний отец.

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