В Кремле сообщили время начала онлайн-выступления Путина в ООН

Марина Львова
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ожидать онлайн-выступление Владимира Путина в ООН следует 22 сентября начиная с 18.00 мск, передает корреспондент «Газеты.Ru».

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