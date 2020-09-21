Задержан отправитель ядовитой посылки для Трампа

Американские пограничники задержали мужчину, который отправил ядовитую посылку президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранительные органы.

Отправитель яда рицина, который может спровоцировать летальный исход, был задержан при попытке въезда в США из Канады.

Полиция пока не раскрывает личность злоумышленника. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в субботу, 19 сентября, в Белый дом была направлена посылка с ядом на имя Дональда Трампа, однако ее удалось перехватить на пункте проверки.

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