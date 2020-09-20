Путин поддержал инициативу Лукашенко о конституционной реформе в Белоруссии

Уровень взаимного доверия и уважения Москвы и Минска в рамках Союзного государства гарантирует полное невмешательство во внутренние дела друг друга, при этом позволяет обмениваться мнениями по актуальным вопросам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает РИА «Новости».

Песков отметил, что в ходе переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи не могли не затрагиваться события последних недель в республике.

Кроме того, была затронута тема инициативы Лукашенко о проведении конституционной реформы в стране.

И эта инициатива была поддержана Путиным, добавил его пресс-секретарь.

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