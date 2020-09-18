Демократы предложили выделить $350 млрд на соперничество с КНР
Демократическая партия представила в Сенате США законопроект о выделении $350 млрд для укрепления американской экономики ради противостояния с Китаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба парламентского комитета по иностранным делам.
«Законопроект предусматривает значительные новые инвестиции для того, чтобы восстановить экономику США и предоставить нашим рабочим, предпринимателям, исследователям и производителям навыки и поддержку», — сообщили в пресс-службе.
В комитете отметили, что все эти меры необходимы для того, чтобы «перегнать Китай» и оставаться успешными в XXI веке.
В настоящее время законопроект поддержали 11 сенаторов-демократов. Большинство кресел в Сенате в настоящее время принадлежит республиканцам.
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