Демократы предложили выделить $350 млрд на соперничество с КНР

Демократическая партия представила в Сенате США законопроект о выделении $350 млрд для укрепления американской экономики ради противостояния с Китаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба парламентского комитета по иностранным делам.

«Законопроект предусматривает значительные новые инвестиции для того, чтобы восстановить экономику США и предоставить нашим рабочим, предпринимателям, исследователям и производителям навыки и поддержку», — сообщили в пресс-службе.

В комитете отметили, что все эти меры необходимы для того, чтобы «перегнать Китай» и оставаться успешными в XXI веке.

В настоящее время законопроект поддержали 11 сенаторов-демократов. Большинство кресел в Сенате в настоящее время принадлежит республиканцам.

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