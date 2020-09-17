Медведев обвинил Польшу в русофобской истерии

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя в Facebook требование Польши об аресте российских авиадиспетчеров, работавших в день крушения самолета Ту-154М в 2010 году, обвинил Варшаву в русофобской истерии.

«В очередной раз наблюдаем агрессивную русофобскую истерию в Польше», — написал Медведев.

Политик подчеркнул, что такое требование не может вызывать ничего, кроме сожаления и возмущения. По его словам, никакой арест или выдача российских граждан невозможны.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Польши направила в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте работавших в момент катастрофы авиадиспетчеров.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли, в том числе и сам Качиньский.

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