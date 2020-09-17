Путин поздравил премьера Индии с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 70-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава РФ отметил, что трудно переоценить личный вклад индийского премьера в укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией.

«Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с вами и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Путин также подчеркнул, что под руководством Моди Индия успешно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития.

Кроме того, российский лидер пожелал премьеру здоровья, счастья, благополучия и успехов.

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