Маас призвал РФ повлиять на Белоруссию для деэскалации

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию оказать влияние на белорусскую сторону для деэскалации и дальнейшего вступления властей страны в диалог на уровне ОБСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Россия несет «особую ответственность» в сложившейся ситуации, что следует из тесных двусторонних отношений стран.

Глава ведомства добавил, что перед российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым Германия выступила за то, что Москва должна поддержать начало диалога с Минском на уровне ОБСЕ.

Маас уточнил, что шаги по вопросу введения санкций в отношении ответственных за результаты выборов будут обсуждаться на совете глав МИД ЕС 21 сентября. Он подчеркнул, что ограничительные меры могут быть распространены на большее число людей, если не будет прекращено насилие в отношении мирных демонстрантов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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