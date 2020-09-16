Колесниковой вменяют публичные призывы к захвату власти

Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинение члену президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марине Колесниковой. Об этом сообщает БелТА.

Так, оппозиционер обвиняется в призывах к действиям, которые подрывают нацбезопасность Белоруссии.

Агентство уточняет, что Колесникова находится под стражей, расследование в отношении нее продолжается.

По вменяемой ей статье члену президиума КС может грозить тюремный срок длительностью от двух до пяти лет.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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