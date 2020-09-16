В Кремле не исключили встречу Путина с главами думских фракций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по видеосвязи проведет встречу с главами фракций Госдумы в октябре, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, такая встреча может состояться в первой декаде октября.

Ранее Песков сообщил, что ежегодная пресс-конференция главы государства Владимира Путина в декабре планируется в очном формате.