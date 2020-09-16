Путин поздравил Есихидэ Сугу с избранием на пост премьера Японии

Президент России Владимир Путин поздравил Есихидэ Суге с его избранием на пост премьер-министра Японии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер выразил уверенность в том, что высокий авторитет и богатый политический опыт Суги помогут ему в работе во главе японского правительства.

«За последнее время, в том числе благодаря усилиям Вашего предшественника Синдзо Абэ, удалось немало сделать для развития диалога между нашими странами», — приводятся слова президента РФ.

Кроме того, глава российского государства подтвердил готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

По его словам, это отвечало бы интересам народов России и Японии, упрочило стабильность и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом.

16 сентября 2020 года пост премьер-министра Японии занял Есихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку Синдзо Абэ.

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