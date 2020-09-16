Полиция задержала главу Ачинского района Красноярского края

Глава Ачинского района Красноярского края Евгений Розанчугов был задержан полицией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вчера вечером Евгений Розанчугов был задержан сотрудниками ГИБДД», — рассказал собеседник агенства.

Причина задержания политика пока не называется.

Отмечается, что Розанчугов был избран на пост главы Ачинского района в 2015 года. До этого он занимал руководящие должности в частных компаниях.