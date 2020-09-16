Полиция задержала главу Ачинского района Красноярского края
Михаил Кириллов
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Глава Ачинского района Красноярского края Евгений Розанчугов был задержан полицией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Вчера вечером Евгений Розанчугов был задержан сотрудниками ГИБДД», — рассказал собеседник агенства.
Причина задержания политика пока не называется.
Отмечается, что Розанчугов был избран на пост главы Ачинского района в 2015 года. До этого он занимал руководящие должности в частных компаниях.