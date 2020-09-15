Мишустин обсудил с главой кабмина Белоруссии реализацию договоренностей президентов

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели переговоры, на которых обсудили реализацию заключенных президентами стран договоренностей. Об этом в Facebook рассказала пресс-секретарь главы белорусского правительства Александра Исаева.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 15 сентября.

Исаева уточнила, что беседа Мишустина и Головченко состоялась по телефону.

По ее словам, главы кабминов стран также обсудили двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, финансовой и энергетической сферах.

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