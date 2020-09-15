США приостановили сотрудничество с Россией по антитеррору

США под выдуманным предлогом приостановили диалог с Россией по антитеррору, заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов. Об этом пишет «Интерфакс».

Сыромолотов отметил, что в 2018-2019 годах Россия и США провели два раунда переговоров по контртерроризму.

«Потом он (диалог по антитеррору) был приостановлен по инициативе американцев под надуманным предлогом», — сказал замминистра.

Политик подчеркнул, что Вашингтон не только не хочет восстановить отношения с Москвой, но и препятствует сохранению контактов по взаимовыгодным вопросам. По его словам, «в американском истеблишменте сейчас преобладает мнение, что чем хуже отношения с Россией, тем лучше».

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