Эксперт прокомментировал явку в ЕДГ

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян отметил в беседе с «Газетой.Ru», что предположения о том, что явка будет в ЕДГ низкая, не сбылись.

«На старте голосования была точка зрения, что явка может быть ниже, предполагали, что может сказаться электоральная усталость и будет рекордно низкая явка, в силу того, что мы только-только голосовали по поправкам в основной закон. Прошло два месяца и уже Единый день голосования», — отметил он.

Но, как заверил специалист, «эта смелая гипотеза не очень подтвердилась». «По разным причинам, в том числе, потому что были активные муниципальные кампании, были активные кампании в региональные Заксобрания. Кроме того, у определенной части избирателей всегда есть интерес к выборам главы региона и на него не влияют Федеральные, общенациональные выборные кампании», — добавил Кирьян.

Политолог обратил внимание, что была также гипотеза, что названные выше причины «могут не сработать на этот раз». «Но это не так. Если сравнивать с прошлым избирательным циклом, то в ряде регионов явка превышает показатели пятилетней давности, когда тоже избирались региональные главы или Заксобрания. Например, если возьмем Камчатку, Иркутскую область, то мы увидим, что там показатели выше», — сказал он. Эксперт отметил, что в этих регионах они «не радикально выше по явке, но все-таки там процентов на 25-30 выше суммарно».

Еще он рассказал о том, что в политических кругах есть дискуссия о том, «высокая или низкая явка была показана избирателями». «Гипотеза понятно какая: если явка низкая, то она «сушится» и соответственно крупные партии, популярные в регионе, собирают основные голоса. Но если мы посмотрим статистику, то мы увидим, что это, к сожалению или счастью, не так», — утверждает Кирьян.

По его словам, если посмотреть на выборы глав субъектов, «то в каждом втором регионе показатели явки именно по этим выборам превысили показатели прошлого выборного цикла». «В Архангельске было 32%, а в предшествующий период, когда избирали прошлого главу, было 20,9%», — обратил внимание спикер.

Среди регионов, где показатели были выше, он также назвал Смоленскую, Ленинградскую, Иркутскую области.

Он предположил, что, возможно, такая явка была достигнута благодаря трехдневному голосованию. «Оно проходило в формате двух дней для досрочного голосования на участках и одного дня для обычного голосования — Единый день голосования. Видимо, это сыграло свою роль: у людей было больше времени, чтобы прийти на выборы и чтобы принять решение, хотят они пойти на голосование или нет», — отметил политолог, подчеркнув, что «это тоже не надо сбрасывать со счетов».

«Разговоры о том, что очень большой вклад вообще досрочное голосование внесло в явку и в результат, на мой взгляд, нельзя говорить об этом применительно к общенациональному результату. Есть регионы, где не все партии согласны с итогом голосования и будут оспаривать, например, КПРФ об этом заявляла. Посмотрим, какие у них будут аргументы и как это скажется на результатах. Есть позиция ЦИК о том, что если выявляются существенные нарушения, они должны устраняться путем аннулирования результатов голосования на участках с нарушениями, либо вплоть до перевыборов», — сказал Кирьян, отметив, что «это принципиальная позиция ЦИК».

Резюмируя, политолог обратил внимание, что «сама явка находилась в пределах обычных значений». «Да, есть Еврейский автономный округ, еще пара регионов, где выстрелила явка, но в большинстве случаев она лежала в нормальных значениях и была не ниже в большинстве регионов», — заключил эксперт.