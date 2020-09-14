Зюганов поддержал отмену конкурса по мавзолею Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал правильным отмену конкурса на лучшую идею дальнейшего использования мавзолея Ленина, пишет РИА «Новости».

«Да, они отменили конкурс, на мой взгляд, это правильно. Но не надо было объявлять такие конкурсы», — сказал Зюганов.

12 сентября на сайте союза архитекторов России начался прием заявок на конкурс на лучшую идею по «реиспользованию» мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Позже глава союза Николай Шумаков объявил об отмене состязания.

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