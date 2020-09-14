Появилось видео с прибытием Лукашенко в Сочи

«Пул Первого»«Пул Первого» опубликовал видео с прибытием президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи, где он встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

В аэропорту российского города белорусского лидера встретил вновь избранный губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что переговоры глав двух государств пройдут в формате «один на один».

Президенты в ходе встречи затронут такие темы, как состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, союзные отношения, международную проблематику и обстановку в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

Россия стала первой страной, которую белорусский лидер посетил после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

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