Губернатором Севастополя выбран Михаил Развожаев

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев победил на выборах главы города благодаря 135 124 голосам избирателей (85,72%) по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя городской избирательной комиссии Сергея Даниленко.

«Понятно, что его фамилия будет в итогом протоколе как победителя», — сказал он.

Всего в выборах участвовали шесть кандидатов: Александр Романович (представитель партии «Справедливая Россия»), Иван Ермаков («Патриоты России»), Илья Журавлев (ЛДПР), Михаил Развожаев («Единая Россия»), Анастасия Романенко (Демократическая партия России), Ярослав Яковенко (Партия прогресса).

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