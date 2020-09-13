На Кубани по делу о мошенничестве задержали главу отделения «Справедливой России»

СК РФ возбудил уголовное дело против депутата городской думы Новороссийска, главу местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина. Его подозревают в мошенничестве на сумму 2,1 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»)», — заявила Петренко.

Отмечается, что депутата задержали на месте преступления. Он пытался получить от представителя администрации муниципалитета 2,1 млн руб. за «ненаправление в дни проведения выборов своих наблюдателей на избирательные участки».

Телеграм-канал Mash описывает ситуацию так: депутат угрожал сфальсифицировать информацию о нарушениях, если ему не заплатят.

Сегодня в стране единый день голосования, в разных регионах идут выборы, в том числе и в Краснодарском крае. С этим и связано задержание депутата Михаила Ерохина, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия».

Якобы именно за 2,1 миллиона рублей он обещал не придумывать нарушения и провокации. И вот сегодня Ерохина задержали на месте.

Уголовное дело расследует Главное следственное управление СК РФ.