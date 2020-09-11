Вучич считает неважным инцидент с постом Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что российский лидер Владимир Путин извинился за инцидент с публикацией представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что у них с российским коллегой прошел «отличный телефонный разговор».

«Считаю, что у нас хорошие отношения, и это для меня проходной и неважный инцидент», — добавил Вучич.

Также принесенные Путиным извинения подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее в сети начали обсуждать пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Facebook, в котором она прокомментировала снимок встречи Вучича и главы США Дональда Трампа: сербский лидер сидел напротив Трампа, расположившегося за столом, на стуле, поставленном посередине комнаты. Сам кадр Захарова сопроводила скриншотом из фильма «Основной инстинкт».

«Если Вас позвали в БД (Белый дом. — «Газета.Ru»), а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», — подписала Захарова кадры.

Затем она извинилась за свою публикацию.