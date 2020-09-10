В США предложили ввести санкции против РФ за «сговор» с Талибаном*

Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внес законопроект, требующий от президента страны ввести новые санкции в отношении России из-за сообщений о том, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждения связанным с Талибаном (организация запрещена в России) боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, санкции можно будет ввести против любого российского гражданина, официального лица из правительства или компании, которые причастны к атакам на вооруженные силы США.

Сенатор также добавил, что «непостижимое почтение» американского лидера Дональда Трампа по отношению к президенту России Владимиру Путину «требует от конгресса проактивной позиции в формировании американской внешней политики по России — особенно в отношении санкций».

Менендес считает, что Соединенным Штатам необходимы законы, которые принудят президента защищать американские интересы и жизни.

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