Песков рассказал, что Путин «смотрит интернет»

Президент РФ Владимир Путин обладает всей палитрой информации: он читает газеты и смотрит интернет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

«Читает ли он (Путин) газеты? Да, он читает газеты... Он и интернет смотрит», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Путин относится к той категории людей, которым «обязательно хрустящую газету взять в руки». По словам Пескова, глава государства особенно любит читать, когда он в самолете или вертолете.

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