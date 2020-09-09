Путин: саммит ШОС может пройти в ноябре в формате видеоконференции

Проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируется в ноябре в формате видеоконференции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Как вы знаете, в силу сложившейся эпидемиологической ситуации нам, к сожалению, не удалось организовать изначально планировавшееся на июль заседание Совета глав государств, прорабатываем его проведение в ноябре в формате видеоконференции», — сказал Путин.

Президент выразил уверенность, что на предстоящем саммите удастся обсудить наращивание всестороннего взаимодействия в рамках ШОС.

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