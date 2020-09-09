Эксперт: Путин показал поддержку политики Кобзева

Политтехнолог Алена Август в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала беседу президента РФ Владимира Путина с врио главы Иркутской области Игорем Кобзевым, прошедшую по видеоконференцсвязи.

«Встреча мне показалась достаточно позитивной — Кобзев показал, что понимает регион, и многие сложные проблемы уже начали решаться. Мы помним, какая огромная беда была с пожарами, и сейчас удалось сократить территорию пожаров и очистить воздух. Еще решается проблема с налогоплательщиками крупными — в Иркутскую область возвращается компания «Полюс». Налоги означают новые дороги, школы и решение проблем жителей», — добавила она.

По ее словам, совещание в формате видеоконференции показывает, что регион живет нормальной жизнью — и президент видит это.

«Поддержку политики Кобзева, тех дел, которыми он занимается, Путин показал своим общением. Разговор шел по делу. Это самая важная поддержка и для жителей — когда видно, что регион не занят политической борьбой, а нормальной жизнью, решением человеческих проблем — восстановлением Тулуна, борьбой с пожарами и так далее», — заявила эксперт.

Политтехнолог отметила, что Кобзев эффективно использует полученный за время службы в МЧС опыт для решения проблем в Иркутской области.

По мнению Август, возможно, когда все будет готово — тогда Путину будет смысл приехать и принять работу. «То, что Путин не полетел туда — это не должно удивлять, мы открыли для себя возможность общаться дистанционно даже на самом высоком уровне. Более того, никакой необходимости ехать в регион сейчас у президента нет», — резюмировала она.