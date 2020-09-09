Песков: ежегодная пресс-конференция Путина планируется в живом формате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ежегодная пресс-конференция главы государства Владимира Путина в декабре планируется в очном режиме. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы пока планируем ее в живом формате», — произнес он.

При этом представитель Кремля добавил, что возможные корректировки не исключены.

Ранее стало известно, что «Прямой линии с Владимиром Путиным» в традиционном формате в этом году не будет.

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