Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет поставлена в Венесуэлу в сентябре.

«В сентябре прибудет первая вакцина, из России, для клинических испытаний», — заявил Мадуро в ходе телевыступления, которое транслировалось на его странице в Twitter.

Политик также сообщил, что собирается обсудить с руководством Национальной избирательной комиссии возможность вакцинации 14,4 тысяч кандидатов в депутаты на будущих выборах в Национальную ассамблею.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

Подробности о вакцине можно узнать на сайте https://sputnikvaccine.com/

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