Путин объяснил создание группы Госсовета для борьбы с COVID-19

Вопрос координации действий стал первостепенным в период борьбы с эпидемией коронавируса России, именно поэтому была создана рабочая группа Госсовета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, тогда встал вопрос, возможно ли будет согласованно действовать на федеральном и региональном уровне в вопросах по борьбе с инфекцией. Это стало ключевым моментом при создании госсовета.

Глава государства отметил, что подобные рабочие группы как инструмент согласования позиций на протяжении 20 лет достаточно успешно работают.

Президент добавил, что благодаря рабочей группе Госсовета удалось решить вопрос о координации представителей регионов и правительства страны, которое играло главенствующую роль.

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