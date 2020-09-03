Лукашенко поменял должностями вице-премьера Белоруссии и мэра Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Анатолия Сивака, ранее руководившего Мингорисполкомом, вице-премьером республики. Об этом сообщает «БелТа».

«Думаю, что опыт Сивака очень пригодится в правительстве. Тем более руководство правительства у нас — все совсем молодые люди», — заявил белорусский лидер.

Председателем Мингорисполкома, в свою очередь, Лукашенко назначил Владимира Кухарева, который раньше занимал должность замглавы правительства.

Ранее президент Белоруссии объявил нового главу КГБ и госсекретаря Совбеза страны.

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