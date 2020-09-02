Сурков опубликовал в «Русском пионере» стихотворение о свободе
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Бывший заместитель главы администрации президента РФ Владислав Сурков написал небольшое стихотворение о свободе. Оно было опубликовано в «Русском пионере».
Стихотворение состоит из 16 строк и не имеет названия. В нем Сурков размышляет о свободе.
«Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух
бери и вдыхай...» — пишет он.
Владислав Сурков был заместителем главы администрации президента в 1999–2008 годах. Позже он был вице-премьером, руководителем аппарата правительства, помощником президента. Стоит отметить, что это не единственное его произведение, ранее он написал статью о каталонском художнике Жоане Миро.
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