Сурков опубликовал в «Русском пионере» стихотворение о свободе

Бывший заместитель главы администрации президента РФ Владислав Сурков написал небольшое стихотворение о свободе. Оно было опубликовано в «Русском пионере».

Стихотворение состоит из 16 строк и не имеет названия. В нем Сурков размышляет о свободе.

«Я снова один

мне дали свободу

зачем кокаин?

ведь есть этот воздух

бери и вдыхай...» — пишет он.

Владислав Сурков был заместителем главы администрации президента в 1999–2008 годах. Позже он был вице-премьером, руководителем аппарата правительства, помощником президента. Стоит отметить, что это не единственное его произведение, ранее он написал статью о каталонском художнике Жоане Миро.

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