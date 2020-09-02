Жириновский сделал прививку от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

Жириновский стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что вакцинация происходит в два шага. В связи с этим вторую часть вакцины политик получит через три недели, в конце сентября. После этого врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья

Ранее лидер ЛДПР неоднократно заявлял, что готов одним из первых сделать прививку.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

Подробности о вакцине можно узнать на сайте https://sputnikvaccine.com/

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мурашко обозначил сроки начала вакцинации россиян от COVID-19

— Центр Гамалеи: переболевшим COVID-19 в легкой форме необходимо сделать прививку

— Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется 5 сентября