Зюганов cчитает, что Тихановскую используют как красивый сарафан

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как используют баллотировавшуюся на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую, передает РИА «Новости».

По его словам, этого политика выставляют как «красивый сарафан».

«Она им (белорусам. — «Газета.Ru») зачитает то по-английски, то по-русски, то по-белорусски», — сказал Зюганов.

Лидер КПРФ также отметил, что необходимо собраться вместе и сберечь Россию от такого рода событий, которые наблюдаются в Белоруссии.

«Сейчас если дрогнем, я (президенту РФ Владимиру) Путину сказал и (премьер-министру РФ Михаилу) Мишустину, то следующие мы будем», — сказал Зюганов.

При этом он выразил мнение, что в России будет происходить «все хуже».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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