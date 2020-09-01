Тихановская заявила о готовности оппозиции пообщаться с представителями РФ

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что представители белорусской оппозиции готовы разговаривать с представителями России. Об этом она сказала в интервью литовскому порталу LRT.

Она отметила, что оппозиция в Белоруссии изначально была открыта к общению и принимала все приглашения личного характера и телефонные переговоры от представителей всех государств, которых волновала судьба белорусского народа.

«Мы ожидаем и, наверно, хотели бы пообщаться и с представителями России», — сказала Тихановская в ответ на вопрос, связывались ли представители оппозиции с Кремлем.

Политик подчеркнула, что в случае если звонок или приглашение с российской стороны поступит, то оппозиция «естественно, не откажется» от них.