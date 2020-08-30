Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Свои поздравления Путин высказал в ходе телефонного разговора, который состоялся 30 августа.

Во время данных переговоров стороны также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.

30 августа 2020 года Лукашенко исполняется 66 лет.

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