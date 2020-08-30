Путин переговорил с Лукашенко по телефону

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в воскресенье, 30 августа, телефонный разговор, передает гостелеканал «Беларусь 1».

По его данным, лидеры обсудили актуальные на сегодняшний день вопросы.

В частности, были затрону общая ситуация в Белоруссии и обстановка вокруг республики.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин сообщил, что создал резерв силовиков для помощи Лукашенко

— Лукашенко назвал Путина своим хорошим другом

— Путин признал легитимность выборов в Белоруссии