Путин переговорил с Лукашенко по телефону
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в воскресенье, 30 августа, телефонный разговор, передает гостелеканал «Беларусь 1».
По его данным, лидеры обсудили актуальные на сегодняшний день вопросы.
В частности, были затрону общая ситуация в Белоруссии и обстановка вокруг республики.
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