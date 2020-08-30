Трамп накричал на своего советника за пропущенный звонок от Путина

Экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал о бурной реакции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел в 2017 году в ходе встречи с британской делегацией в Белом доме, рассказал Тимоти.

По его словам, кто-то между делом упомянул, что Путин просил переговорить с Трампом. Тогда, прямо в присутствии британской делегации, Трамп накричал на тогдашнего своего советника Майкла Флинна.

«Это было на официальном обеде с дворецкими и красивой посудой, и он хорошенько накричал на него через весь стол», — сказал Тимоти.

Американский президент добавил: «Если Путин хочет переговорить, просто соедините его со мной», — утверждает Тимати, отметив, что такое положение дел говорит о нестабильности принятия решений в Белом доме.

Тимоти занимал пост главы администрации Мэй в период с 2016 по 2017 год. Флинн был советником Трампа с 20 января по 13 февраля 2017 года и ушел в отставку после того, как ФБР расценило его показания о контакте с экс-послом России Сергеем Кисляком как доказательство вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Он также сотрудничал со спецпрокурором Робертом Мюллером, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.

В суде Флинн признал себя виновным в том, что дал ложные показания о содержании своего телефонного разговора с российским дипломатом, объясняя это неправомерностью действий допрашиваемых его полицейских. Позже появились данные внутренней переписки ФБР, из которых следовало, что агенты сознательно пытались вывести генерала на ложные показания.

7 мая 2020 года министерство юстиции заявило о прекращении дела против Флинна «после тщательного рассмотрения всех фактов и обстоятельств этого дела, включая вновь обнаруженную и раскрытую информацию».