Президент Южной Осетии отправил премьер-министра в отставку

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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об отставке премьер-министра республики Эрика Пухаева, передает ТАСС.

Обязанности главы правительства республики будет исполнять вице-премьер республики Геннадий Бекоев.

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