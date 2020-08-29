Президент Южной Осетии принял отставку премьер-министра

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял отставку главы кабинета министров Эрика Пухаева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу властей республики.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что подает в отставку по требованию жителей республики.

До этого в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек, которые требовали отставки правительства из-за сообщений о смерти местного жителя, который накануне был задержан по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии.

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