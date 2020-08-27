Путину подарили килограмм асфальта

Президенту РФ Владимиру Путину на открытии трассы «Таврида» подарили килограмм асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Владимир Владимирович, мы бы хотели Вам презентовать вот такой вот сувенир. Это килограмм асфальтобетонного покрытия на трассе «Таврида», — сказал главный технолог АО «ВАД» Андрей Волков.

Как сообщалось, Путин проехал за рулем автомобиля Aurus по только что открывшемуся участку трассы «Таврида» в Крыму.

Ранее глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих объявил об открытии участка трассы «Таврида». Дорога протянется от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Она позволит вдвое сократить время передвижения по полуострову. Полное завершение строительства трассы запланировано на 2023 год.

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