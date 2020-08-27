Путин рассчитывает на ускорение строительства российских дорог

Президент РФ Владимир Путин заявил о надежде на увеличение темпов строительства дорог в России. Об этом он заявил во время беседы с рабочими, которые строители трассу «Таврида» в Крыму, сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что не сохранится, надеюсь, что он будет больше, чем сейчас», — сказал Путин.

Ранее глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих объявил об открытии трассы «Таврида». Дорога протянется от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Она позволит вдвое сократить время передвижения по полуострову. Полное завершение строительства трассы запланировано на 2023 год.

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