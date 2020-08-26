Конкурентный уровень новых политпартий в РФ стал предметом обсуждения в ЭИСИ

Степень конкурентности составляющих политической системы России стал предметом обсуждения на встрече в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ), которая состоялась в среду, 26 августа.

В частности, за борьбу за кресла в нижней палате парламента готовятся вступить сразу четыре новые партии – «За правду» писателя Захара Прилепина, «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым, «Партия прямой демократии» создателя игры World of Tanks Вячеслава Макарова и «Зеленая альтернатива» экологического активиста Руслана Хвостова.

Алексей Чеснаков попросил лидеров партий попытались упростить свою идеологию до одного слова.

Алексей Нечаев охарактеризовал ее как «развитие». Вячеслав Макаров — «избиратель прав», Руслан Хвостов и Александр Казаков — как «экология для всех» и «суверенитет и справедливость».

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев поинтересовался, почему «Зеленая альтернатива» сосредоточилась лишь на экологически неблагополучных регионах страны. Очевидно, что такой локальной активности будет недостаточно, чтобы получить даже те 5–7 % на парламентских выборах, на которые рассчитывает Руслан Хвостов.

Тот в свою очередь заявил, что современные зеленые — «современная партия, в отличие от партии зеленых, которые остались в 1990-х, варятся в собственном соку». «Мы больше про людей, мы говорим с ними на современном языке, мы вовлекаем избирателей в работу», – отметил Хвостов.

В сложном положении оказался лидер так называемой партии «танчиков» Макаров. Со стороны показалось, что ему более привычен виртуальный мир, чем сражения в очную на политическом поле. Социолог Виктор Потуремский спросил его об отношении к действующей власти: «Партия прямой демократии» – это оппозиция или нет? Макаров в свою очередь ответил, что «оппозиция или не оппозиция – это как люди скажут».

В целом же как лидеры новых политических сил, так и эксперты, собравшиеся на площадке ЭИСИ признали новый формат общения полезным.