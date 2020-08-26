В Кремле оценили версию о том, что ситуация с Навальным могла быть провокацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал версию о том, что возможное «отравление» блогера Алексея Навального могло быть провокацией, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Версия отравления как причина состояния рассматривалась нашими медиками, как одна из первых.

Гипотетически рассуждая, если бы мы пришли к окончательному выводу, что произошло отравление <…> это был бы повод задуматься в чьих интересах это было», — сказал представитель Кремля.

По его словам, пока это одно из предположений. Какое-либо отравляющее вещество не было найдено, а также не установлены точные причины состояния комы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным могла быть спровоцирована западными государствами.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает возможным, что Навального могли отравить.

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