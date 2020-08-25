Тихановская: в Белоруссии происходит «мирная революция»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила Европарламенту, что в республике происходит «мирная революция», и призвала ЕП уважать суверенитет и территориальную целостность белорусского государства. Об этом сообщает ТАСС.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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