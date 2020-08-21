Путин поручил организовать вступление РФ в Международную организацию по миграции

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить вступление России в Международную организацию по миграции (МОМ). Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Доклад – до 1 декабря 2020 г. Ответственный: Мишустин М.В», — отмечается в сообщении.

Также Путин поручил российским МВД, МИДу, Минздраву и Минтруду обеспечить «эффективное участие Российской Федерации» в работе МОМ, учитывая национальные интересы РФ.

«Доклад – до 15 февраля 2021 г., далее – ежегодно. Ответственные: Колокольцев В.А., Лавров С.В., Мурашко М.А., Котяков А.О», — сообщает Кремль.

Деятельность МОМ направлена на упорядочение и гуманизацию мер регулирования миграции, развитие международного сотрудничества в этой сфере, оказание помощи в поиске практических решений проблем миграции и предоставление гуманитарной помощи нуждающимся в ней мигрантам, в том числе беженцам и внутренним переселенцам. В МОМ входит 173 государства, еще 8 стран имеют статус наблюдателей.

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