Bloomberg: в Кремле задумались о последствиях ухода Лукашенко с поста президента

В окружении президента РФ Владимира Путина есть люди, сомневающиеся в том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко останется у власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источника агентства, Москва не уверена, что уход Лукашенко с поста президента принесет нежелательные для России последствия, так как пока неизвестно, чего можно ожидать от белорусской оппозиции. Также Bloomberg пишет, что в Кремле скептически смотрят на идею военного решения ситуации в Белоруссии, так как это лишь настроит население республики против России.

Тем не менее Москва все еще оказывает поддержку Минску, что доказывают частые переговоры высокопоставленных представителей России и Белоруссии, говорится в тексте.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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