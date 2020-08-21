Путин обсудил с Совбезом обстановку в Белоруссии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, российский лидер проинформировал участников совещания о совершенных международных звонках, состоявшихся на текущей неделе (с 17 августа) и касавшихся в основном ситуации в Белоруссии.

«Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами», — уточнил представитель Кремля.

В совещании участвовали глава правительства Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и другие.

Известно, что ранее у Путина состоялись телефонные разговоры с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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