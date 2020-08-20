Мировые лидеры отреагировали на известие о госпитализации Навального

Лидеры США, Германии и Франции Дональд Трамп, Ангела Меркель и Эмануэль Макрон прокомментировали известие о госпитализации главы ФБК Алексея Навального.

Как сообщает Reuters, Трамп, выступая на мероприятии в Белом доме, заявил, что в США «следят» за развитием ситуации с госпитализацией Навального.

Меркель заявила, что Германия окажет медицинскую помощь, в том числе предоставит доступ к своим лечебным учреждениям, если поступит соответствующая просьба. Она выразила надежду на его скорое выздоровление.

Макрон заявил, что Франция готова оказать Навальному всю необходимую помощь, включая предоставление убежища.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предположительно, у него острое токсическое отравление. В настоящий момент он находится в коме, его состояние стабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо. В настоящее время руководство кофейни инициировало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска.

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